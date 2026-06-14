Bolivia destaca cooperación y amistad con Paraguay tras 91 años de fin de guerra del Chaco

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La Paz, 14 jun (EFE).- El Gobierno de Bolivia destacó este domingo la relación de «respeto mutuo, la cooperación y la amistad» con Paraguay al cumplirse los 91 años del final de la guerra del Chaco (1932-1935), durante un homenaje que realizaron las Fuerzas Armadas a los muertos de ambos países en ese conflicto.

«Bolivia y Paraguay han demostrado que es posible transformar una historia marcada por la confrontación en una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y la amistad», afirmó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en un mensaje que leyó el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, quien justificó que el alto funcionario no pudo asistir al acto por su «agenda recargada».

El homenaje se realizó con un desfile de los cadetes del Colegio MIlitar del Ejército de La Paz.

En el mensaje, el ministro también destacó que 91 años después, «la mayor lección» dejada por la guerra «es que la paz siempre será más valiosa que el conflicto» y el entendimiento es el «camino más seguro para construir prosperidad, estabilidad y desarrollo para nuestros pueblos».

«Hoy, nuestros países comparten espacios de diálogo, integración y trabajo conjunto, convencidos de que los desafíos del presente exigen unidad y no división», sostuvo el ministro Justiniano, quien asumió esa cartera el pasado 3 de junio, tras la renuncia de Marcelo Salinas.

Justiniano dijo que esa conmemoración no sólo invita a recordar el pasado, sino también «a reafirmar el compromiso con la paz, la hermandad y la integración regional» y expresó que la memoria de quienes afrontaron la guerra inspire a «defender siempre la convivencia pacífica entre las naciones».

En su propio discurso, el general Balderrama destacó que cada 14 de junio las Fuerzas Armadas de Bolivia recuerdan que en 1935 el «estruendo de los cañones dio paso al silencio de la paz», marcando el inicio de una nueva etapa para las relaciones entre ambos países.

Sostuvo que la Guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935, unió a todos los bolivianos en la defensa de la patria y dejó «profundas lecciones» como el valor de la soberanía y «la importancia de la unidad nacional y sobre todo que la paz es uno de los bienes más preciados que puede alcanzar una nación».

La Guerra del Chaco causó la muerte de cerca de 50.000 bolivianos y 40.000 paraguayos, según los historiadores, que la consideran como el mayor conflicto bélico de Suramérica en el siglo XX.

El cese de hostilidades se produjo dos días después de la firma del Protocolo de Paz en Buenos Aires. EFE

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