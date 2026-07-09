Bolivia dice que brasileña Petrobras apoyará en la «restructuración» de la estatal YPFB

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La Paz, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este jueves que la brasileña Petrobras está dispuesta a colaborar en la «restructuración» de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la que las autoridades del país andino buscan convertir en una empresa «eficiente».

El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó a los medios que este asunto fue abordado en la reunión sostenida en la víspera con la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, en Río de Janeiro.

«Petrobras está dispuesto a colaborarnos en la restructuración de Yacimientos. Les hablamos a ellos de la restructuración de Yacimientos y por la experiencia que ellos han tenido en el pasado, porque han sufrido alguna crisis, están dispuestos a ayudarnos en todos los aspectos, con toda la experiencia que tienen en todas las áreas», dijo Blanco.

La autoridad ratificó que en el encuentro se acordó que desde la próxima semana «se establecerán mesas técnicas para estudiar el ingreso nuevamente de Petrobras en toda la cadena de hidrocarburos» en Bolivia y aseguró que están «muy satisfechos» con los resultados de la reunión.

«El objetivo es que ellos vuelvan a producir, a explotar aquí en Bolivia y tener una sociedad estratégica como la tenemos que tener con todos los inversionistas, pero en el caso de Petrobras hay una relación especial, porque es un país limítrofe que tiene una relación con Bolivia de muchos años», agregó.

Las negociaciones para intentar elevar los volúmenes de gas natural que Petrobras extrae en Bolivia y para aumentar el envío del combustible a Brasil comenzaron en enero pasado, en una visita oficial que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, hizo a Brasilia.

Petrobras, que llegó a ser responsable del 60 % de la producción de gas natural boliviano, opera hoy el 25 % del total producido en el país.

La economía boliviana se sostuvo hasta hace unos años con la venta de gas sobre todo a Brasil y Argentina, pero la producción declinó y desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

La producción de gas pasó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a un promedio de 26 MMmcd proyectado para este año.

Después de que en diciembre pasado se retirase la subvención a los combustibles, que estuvo vigente más de dos décadas, YPFB distribuyó a principios de este año gasolina en mal estado, lo que generó protestas de los usuarios y obligó a las autoridades a establecer un sistema de compensación por los daños causados a los vehículos.

Además, en las últimas semanas volvieron los problemas de abastecimiento de combustibles, atribuidos por el Gobierno a los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, en los cuales se protestó también contra la escasez de combustible y la mala calidad del carburante.

La estatal cambió tres veces de presidente entre noviembre y abril y el Gobierno ha asegurado que busca volver YPFB «eficiente», tras dos décadas en las que, según las autoridades actuales, fue manejada políticamente por los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). EFE

gb/lpm