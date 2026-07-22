Bolivia espera que el FMI valide su plan de recuperación económica y dé recursos al país

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La Paz, 22 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) valide el plan económico que viene aplicando con medidas como el tipo de cambio flexible tras 15 años de un régimen fijo, para acceder a recursos de ese organismo que apoyen a la recuperación del país, dijo en una entrevista con EFE el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

«Hemos venido tomando medidas que han sido aplaudidas por el Fondo, en gran medida, porque forman parte de un plan y de un programa (…) que está pensado para los próximos 3 o 4 años», señaló Espinoza.

«¿Qué trae el FMI a Bolivia, además de los recursos en este escenario? Primero yo diría la validación de nuestro plan», aseguró.

Entre esas medidas, destacó el retiro en diciembre pasado de la subvención de los combustibles que rigió por más de dos décadas, la reducción del gasto público y del «costo de la formalidad», la eliminación «completamente» de la financiación monetaria del déficit fiscal y el ordenamiento del mercado cambiario.

Espinoza explicó que, dentro del acuerdo, el FMI podría otorgar a Bolivia un «crédito de apoyo presupuestario» que supondrá el ingreso de dólares a la economía boliviana, recursos que «dado el perfil de gasto» del Gobierno, «van a terminar quedándose en el Banco Central», con miras a «llegar a un nivel sostenible» del déficit fiscal «hasta 2029».

El plan supone «reducir gastos, mejorar ingresos, aumentar la eficiencia en el sector público», acompañando estas acciones con «desembolsos con cierta frecuencia del Fondo», agregó.

El martes, el presidente Rodrigo Paz dijo que «ya se han asumido acuerdos con el FMI» que se anunciarán próximamente y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró a medios locales que la participación del organismo es «indispensable» para reconducir la economía del país.

Una de las medidas económicas recientes fue el paso a un tipo de cambio flexible a finales de junio, tras 15 años de vigencia de una cotización del dólar fija en 6,96 bolivianos que en los últimos tres años compitió con un precio muy superior en el mercado paralelo por la escasez de divisas que se registra desde inicios de 2023.

Desde su aplicación, la cotización del dólar subió gradualmente de 9,73 bolivianos hasta los 11 bolivianos fijados para este miércoles, lo que generó preocupación en sectores empresariales y productivos.

Espinoza mencionó que la variación del precio del dólar, que ronda entre el «10 y 12 %», es baja «en comparación a lo que podría haber sido» y frente a lo ocurrido en países vecinos donde se aplicaron cambios similares y hubo «devaluaciones de 25 a 30 % en una semana».

El ministro sumó a esto las recientes protestas sociales ocurridas entre mayo y junio, que «frenaron todo un ciclo de exportación», impidiendo la llegada de dólares al país por ese concepto, por lo que aún hay «más demanda» y «poca oferta» de la divisa.

A su juicio, «en las próximas semanas» la cotización del dólar estará entre 9,70 y 10 bolivianos debido, en parte, a «la llegada de divisas al Banco Central por parte de organismos multilaterales». EFE

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