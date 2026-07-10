Bolivia evalúa su respuesta ante emergencias con simulacro aéreo en su región más poblada

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La Paz, 10 jul (EFE).- Diferentes instituciones del área aeronáutica de Bolivia pusieron a prueba su capacidad de reacción este viernes con un simulacro de accidente aéreo en un aeropuerto situado en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, en el que participaron alrededor de 500 personas.

El ejercicio se efectuó en el aeropuerto El Trompillo y sirvió para observar «la capacidad de respuesta a emergencias» que se tiene en cada uno de los aeropuertos de Bolivia, dijo a EFE el director de la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Jaime Machicado.

«Lo importante es que nosotros sabemos que tenemos el equipo y las personas para hacer frente a cualquier incidente o accidente en El Trompillo», agregó el funcionario.

El Trompillo fue el principal aeropuerto de Santa Cruz hasta 1983, cuando se inauguró la terminal aérea Viru Viru, que actualmente es la más grande e importante de Bolivia, por lo que ahora solamente está habilitado para operaciones de avionetas que ofrecen servicios de «taxi aéreo» a zonas de difícil acceso.

La operación representó el accidente de una aeronave para, posteriormente, seguir con las tareas de respuesta, como el control del fuego, la evacuación de heridos según su condición de gravedad y la identificación de potenciales víctimas fatales.

Para ello, se desplegaron ambulancias en las vías circundantes al aeropuerto, que activaron sus sirenas, junto con la participación de equipos de bomberos aeronáuticos, médicos, rescatistas y la operación de un helicóptero policial.

La acción sirvió para poner a prueba el cumplimiento de protocolos médicos, forenses, policiales y militares en este tipo de situaciones.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) explicó en sus redes sociales que el simulacro permite «evaluar la aplicación» del Plan de Emergencia de Aeródromo con la finalidad de «fortalecer la coordinación entre las instituciones de primera respuesta ante una eventual contingencia aérea».

El ejercicio que se efectuó en El Trompillo es el tercero de este tipo, después de los simulacros que se realizaron en marzo en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, de la ciudad central de Cochabamba, y en abril en el Aeropuerto Aníbal Arab Fadul, en la ciudad amazónica de Cobija, señalaron las autoridades.

A finales de febrero pasado, un avión Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), una división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz, y dejó 24 personas fallecidas y 37 heridas.

En junio, una aeronave Cessna FAB-409, de la FAB, que hacía el recorrido entre La Paz y Cochabamba, cayó durante un «vuelo de acción cívica», causando la muerte de seis personas, cuatro militares y dos civiles. EFE

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(foto)(video)