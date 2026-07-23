Bolivia expresa «profunda preocupación» por anuncio de Ortega sobre comicios en Nicaragua

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La Paz, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia expresó este jueves su «profunda preocupación» por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».

La Cancillería boliviana manifestó en un comunicado de prensa su preocupación por las declaraciones de Ortega «relativas a la celebración de futuros procesos electorales en ese país».

El Ministerio de Exteriores sostuvo que Bolivia está comprometida «con la democracia, conforme a las formas reconocidas por el ordenamiento constitucional que rige el ordenamiento jurídico institucional de cada Estado» y los principios de la Carta Democrática Interamericana.

«En ese marco, recuerda que la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado democrático de derecho en el hemisferio», señaló.

Según la Cancillería de Bolivia, «el pleno ejercicio de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos constituyen pilares esenciales» para fortalecer la «institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la estabilidad» en la región.

Por esto, exhortó al Gobierno de Nicaragua «a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano» para resguardar «los derechos políticos y de la voluntad soberana del pueblo nicaragüense».

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que «aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder».

Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país. EFE

gb/gpv