Bolivia garantiza que no se aprehenderá a dirigentes de protestas que asistan al diálogo

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La Paz, 28 may (EFE).- El ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, garantizó este jueves que no se aprehenderá a los dirigentes de las protestas contra el Gobierno que asistan a una nueva reunión de diálogo, al cumplirse 23 días de los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

«El Gobierno ha dado garantías para poder dialogar con ellos», declaró Lupo al canal privado Unitel, al reconocer que esa oferta «prácticamente» supone que no serán aprehendidos ni el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, ni el líder de la federación de campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar.

Este jueves está prevista una segunda reunión de diálogo, con apoyo de mediadores como la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, tras el encuentro celebrado el miércoles en la sede de la Vicepresidencia, en el que participaronel propio vicepresidente, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno; el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Giovani Arana, y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Argollo y Salazar pactaron a principios de mes las movilizaciones para exigir la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses de gestión y que consideran que ha desatendido sus demandas sectoriales, y luego impulsaron los bloqueos de carreteras, troncales e internacionales, que han golpeado sobre todo al departamento de La Paz.

La Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Argollo, acusado de los supuestos delitos de terrorismo e instigación publica a delinquir, pero no ha sido ejecutada porque el dirigente se declaró en la «clandestinidad».

«Nosotros no ejecutaríamos ningún tipo de instrucción si los estamos llamando al diálogo», insistió Lupo, y aseguró que el instrumento «en democracia para pacificar el país» y encontrar soluciones a los problemas sociales son las negociaciones.

Las conversaciones, según el ministro, serán sobre los reclamos en diversos temas que tienen las organizaciones, pero no sobre la exigencia de renuncia del presidente.

«Esa demanda es inaceptable y esa demanda fue de grupos antidemocráticos», dijo Lupo, para quien algunos sectores se aprovechan de otras peticiones legítimas sobre inclusión social para plantear ese extremo.

Las garantías han sido otorgadas a los facilitadores del diálogo para que las transmitan a los dirigentes de las protestas, pero, además, se les envió cartas formales para invitarlos a dialogar, apuntó Lupo, que es el representante designado por el presidente en esas negociaciones.

A la espera de esa segunda reunión, los bloqueos persistían hoy y suman al menos 66, principalmente en las regiones de La Paz, Oruro y Potosí, según el reporte de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Paz tiene previsto reunirse con dirigentes de los denominados comités cívicos del país en la ciudad de Santa Cruz (este), el motor económico de Bolivia y donde hay crecientes exigencias para que se dicte un estado de excepción que permita usar a las Fuerzas Armadas para el desbloqueo de las rutas.

Esta jornada en La Paz volvieron a parar los sindicatos de transporte público, mientras que médicos y trabajadores de salud marcharán en esa ciudad para alertar sobre la situación «crítica» en que se encuentran los hospitales por el desabastecimiento de insumos y alimentos como consecuencia de los bloqueos. EFE

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