Bolivia inicia su preparación para enfrentar a Colombia y Brasil en las eliminatorias

La Paz, 28 ago (EFE).- La selección boliviana inició este jueves su preparación para enfrentarse a sus pares de Colombia y Brasil en las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, en las que se juega las últimas cartas para aspirar al menos a la repesca.

Al mando del boliviano Oscar Villegas, poco más de una decena de jugadores convocados para las fechas 17 y 18 tuvo una primera práctica en el sur de La Paz, en el estadio Rafael Mendoza Castellón, del club The Strongest.

Entre los primeros en unirse a la convocatoria está el internacional Miguel Terceros, un jugador clave en la Verde que hasta el momento lleva anotados en las eliminatorias los mismos 6 goles que el argentino Lionel Messi y uno menos que el colombiano Luis Díaz, por ahora el máximo artillero de la clasificatoria suramericana.

Miguelito dijo a los medios que ser llamado a la selección «siempre va a ser un orgullo para todos» y expresó su confianza en que se hará una buena preparación para «llegar de la mejor manera a los partidos».

El centrocampista sostuvo que van a entrenar con miras a «sacar un resultado positivo» ante Colombia.

Terceros, que milita en el América Mineiro brasileño, también consideró que «sin duda» será difícil enfrentar a Brasil, incluso sin varias de sus figuras «porque es una selección muy fuerte», con futbolistas «que juegan en las mejores ligas».

Además, valoró la cantidad de jugadores bolivianos que están actualmente «sumando minutos en el exterior» porque eso ayudará al trabajo de la Verde para sus próximos encuentros.

«Sin duda alguna es nuestro pensamiento el clasificar, entonces vamos a dar todo de nosotros para que podamos cumplirlo», manifestó.

Villegas convocó a 28 futbolistas, incluidos 14 ‘foráneos’ para la recta final de las eliminatorias, en la que primero Bolivia visitará a Colombia en Barranquilla el próximo 4 de septiembre y recibirá cinco días después a la ya clasificada Brasil del italiano Carlo Ancelotti en su fortín en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

Bolivia es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.

La única vez que la selección boliviana llegó a un Mundial por mérito propio fue al de 1994 en Estados Unidos, una gesta liderada por el estratega español Xabier Azkargorta. EFE

