Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca para el Mundial 2026

2 minutos

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional y en caso de victoria en el partido único, se disputará una plaza para el Mundial de 2026 frente a Irak.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se medirá frente a la República Democrática del Congo por el otro billete para el campeonato que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias entre las seis selecciones que no son de Europa se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.

Bolivia aspira a tomar parte en su cuarto Mundial, después de que lo hiciera en los de 1930 en Uruguay; 1950 en Brasil y 1994, precisamente en Estados Unidos.

‘La Verde’ quedó en séptima posición en la fase de clasificación de Sudamérica.

Surinam, que busca hacer historia con el primer Mundial en su historia, se clasificó en segunda posición en la fase de grupos de Centroamérica por detrás de Panamá, que logró la clasificación directa para el campeonato del próximo año, y por delante de Guatemala y El Salvador, que quedaron apeadas.

Su seleccionador es el neerlandés Stanley Menzo, exportero del Ajax que jugó como internacional con Países Bajos.

No hay antecedentes de enfrentamientos oficiales en fútbol entre Bolivia con la antigua colonia holandesa, independiente desde 1975.

De eliminar a Surinam, el combinado de Óscar Villegas tendrá en Irak el último escollo para llegar al Mundial.

El combinado asiático quiere repetir la gesta que logró en 1986, cuando jugó su único campeonato mundial en México.

En la otra parte del cuadro, Nueva Caledonia y Jamaica se jugarán una plaza en la final en la que aguarda el Congo.

El territorio de ultramar francés, situado en el Pacífico Sur, ha sido una de las grandes sorpresas de la fase de clasificación y aspira a su primera cita mundialista.

La mano inocente del sorteo fue el exjugador francés de equipos como el Real Madrid y la Sampdoria, Christian Karembeu, nacido en Nueva Caledonia. EFE

cpg/jpd