Bolivia lanza la tercera versión de un sello empresarial contra la violencia hacia mujeres

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La Paz, 2 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia lanzó, por tercer año consecutivo, una convocatoria para reconocer, a través de un sello, a las empresas públicas y privadas que estén comprometidas con la prevención de la violencia hacia las mujeres mediante la generación de entornos laborales «seguros, inclusivos e igualitarios».

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización informó en un comunicado de prensa sobre la convocatoria para que las compañías postulen al sello ‘Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres’, una iniciativa que tiene el apoyo de la Cooperación Alemana.

El citado sello se creó mediante un decreto firmado en 2022, pero su implementación se hizo efectiva con una primera convocatoria en enero de 2023.

El viceministerio resaltó que esta iniciativa es una «herramienta del Estado para incentivar y reconocer a las empresas que incorporan políticas, protocolos y acciones» que promuevan «una cultura organizacional basada en el respeto, la igualdad de oportunidades y la construcción de espacios libres de toda forma de violencia» de género.

La convocatoria incluye tres categorías de reconocimiento, entre ellas, el sello de oro, para las compañías que desarrollan «prácticas innovadoras con impacto en su entorno y en el sector empresarial».

En la categoría de plata, se reconocerá a las firmas que apliquen «acciones preventivas» de forma interna y en la comunidad, mientras que la de bronce se entregará a aquellas que incorporen «disposiciones internas de prevención y atención de casos de violencia», señaló la institución.

Dentro de esta tercera versión, el viceministerio presentó el Sistema de Sello Empresa Comprometida con una vida Libre de violencia contra las mujeres (SSEC), una plataforma digital para facilitar información sobre la convocatoria, así como el registro de postulantes y el seguimiento del proceso de evaluación.

Las postulaciones se recibirán hasta el próximo 28 de octubre y luego un comité de evaluación elegirá a las empresas que recibirán el reconocimiento, previa verificación del cumplimiento de los criterios fijados para cada categoría.

Bolivia tiene vigente desde 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que reconoce 16 delitos, entre ellos, el feminicidio, sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

En lo que va de año, en el país han ocurrido 52 feminicidios, según información del Ministerio Público.

Además, entre el 1 de enero y el 15 de julio, la Fiscalía registró 22.858 casos de delitos relacionados a la ley 348, de los que 16.599 son denuncias de violencia familiar o doméstica.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos. EFE

gb/gpv