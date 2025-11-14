Bolivia llora a Xabier Azkargorta, el entrenador español que los llevó a su último Mundial

La Paz, 14 nov (EFE).- Autoridades de Gobierno, expresidentes, actores deportivos y la población llora y se despide este viernes de Xabier Azkargorta, el entrenador español que clasificó por primera vez a la selección boliviana de fútbol a un Mundial, el de Estados Unidos 1994.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, expresó sus condolencias a la familia del «hombre que nos dio una alegría grande» al clasificar al Mundial, ya que las dos participaciones previas (1930 y 1950) habían sido por invitación.

«¡Gracias, profesor Xabier Azkargorta! Dios te guarde en su gloria eterna. Envío mi más sentido pésame a la familia doliente. Gracias por todo, vivirás por siempre en nuestra mente y en nuestro corazón», publicó Lara en TikTok.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo que el seleccionador «ya tiene un lugar especial» en la «historia deportiva» de Bolivia.

«Su paso por nuestro deporte demostró que podemos trabajar en equipo, aspirar a lo más alto con trabajo y esfuerzo. Gran enseñanza», escribió Lupo en su cuenta de X.

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) dijo que «se fue un grande» y expresó que Azkargorta fue «un ejemplo de coherencia» al decir que «se juega como se vive».

«La Selección del 93-94 bajo su batuta, nos hizo creer. Unidad, una bandera de todos, orgullo. Fue un amigo a quien admiré», publicó Mesa en sus redes sociales.

Por su parte, el exmandatario y excandidato presidencial Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) se despidió del «Bigotón eterno».

«Con tu liderazgo nos llevaste a la gloria mundialista, con tu conducción la Selección 94 escribió páginas brillantes de nuestra historia futbolística. Gracias y que Dios te guarde siempre», publicó Quiroga en su cuenta de X.

El capitán de la Verde de la selección mundialista, Carlos Borja, escribió: «¡Querido profe! qué noticia más dolorosa la de su partida, un agradecimiento profundo y respeto por su amistad, dejas un recuerdo imperecedero e imborrable en todos los bolivianos».

El club Bolívar, que bajo el liderazgo de Azkargorta fue campeón nacional y en 2014 llegó a semifinales de la Copa Libertadores de América, se despidió con agradecimiento.

«Hoy despedimos a un gigante. El profesor Xabier Azkargorta partió, pero su huella queda tatuada para siempre en la historia de nuestro país y en el corazón del Club Bolívar. Gracias por tanto, profe, tu historia no se apaga», publicó Bolívar en X.

Los clubes The Strongest y Oriente Petrolero, además de otros jugadores como Carlos Leonel Trucco, exportero de la Verde mundialista, también despidieron con pesar al seleccionador español.

Azkargorta, el director técnico de la histórica selección boliviana de fútbol que llegó al Mundial de 1994, falleció este viernes a sus 72 años en la región oriental de Santa Cruz, producto de una afección cardíaca que sufría desde hace tiempo, informaron fuentes allegadas a él. EFE

