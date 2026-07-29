The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Bolivia logra acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares para «respaldar» reformas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Paz, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para la implementación de un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares destinado a «respaldar el programa de reformas económicas» iniciado por el Ejecutivo de Rodrigo Paz, informó este miércoles el organismo multilateral.

El FMI indicó en un comunicado de prensa que el acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) «para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del Gobierno boliviano», aunque precisó que «está sujeto a la aprobación» de su directorio. EFE

grb/gb/lnm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR