Bolivia prevé un decrecimiento económico de entre 0,7 y 1 % para este año por conflictos

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La Paz, 22 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia prevé que el producto interior bruto (PIB) del país decrecerá este 2026 entre un 0,7 y 1 %, como consecuencia de las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, aunque confía en cerrar el año con una inflación de un solo dígito, dijo en una entrevista con EFE el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Según Espinoza, «hasta mayo de este año», se tenía una «recuperación muy acelerada», teniendo en cuenta que en 2025 se cerró con un déficit fiscal de 12 %, una inflación de 21 % y un decrecimiento «de un poco más de 1 % del PIB».

El ministro mencionó que la proyección inicial para 2026 «hablaba de un crecimiento nulo, entre 0 y 0,5 %», pero que «lamentablemente, ese escenario va a ser poco factible».

«Vamos a tener probablemente un crecimiento negativo (…) entre el 0,7 y 1 % del PIB negativo. Ese es el costo de los 53 días» de bloqueos de carreteras, señaló.EFE

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