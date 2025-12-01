The Swiss voice in the world since 1935
Bolivia retira el requisito de las visas para turistas de EE.UU., Israel y otros países

La Paz, 1 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este lunes que retiró el requisito de visa para los visitantes de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania con la finalidad de que potenciar el turismo que desde ahora será una «prioridad» y un eje «transversal» de la gestión pública.

«Esta es una primera medida que va a venir acompañada de un conjunto adicional para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera genere seguridad», afirmó el canciller Fernando Aramayo, en una rueda de prensa.

Aramayo indicó que la decisión responde a la necesidad de que la actividad turística sirva para captar las divisas necesarias para el país, con una proyección de ingresos entre 2026 y 2029 de al menos 320 millones de dólares. EFE

