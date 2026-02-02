Bolivia se encamina a salir del ‘corralito’ de dólares, dice extitular del Banco Central

Daniela Romero

La Paz, 2 feb (EFE).– El expresidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales afirmó a EFE que la devolución de dólares a pequeños ahorradores iniciada por el Gobierno de Rodrigo Paz va «en buena dirección» para terminar con el ‘corralito’, aunque advirtió que la medida no es suficiente para normalizar la relación de la economía con la divisa.

Morales consideró que la restitución de ahorros en dólares a personas y pequeñas empresas con depósitos de hasta 1.000 dólares representa un paso inicial para desmontar el ‘corralito’ -denominación que se refiere a la retención de dólares que se instauró en el sistema financiero-, pero señaló que todavía existe “un monto importante” que no ha sido devuelto a los ahorradores de mayor tamaño.

La devolución de divisas y la baja de la cotización referencial del dólar, entre otras medidas, son vistas por analistas como señales de que el Ejecutivo intenta aliviar las restricciones vigentes desde finales de 2023, cuando comenzaron los límites a retiradas y transacciones en moneda extranjera dentro y fuera del país, en un contexto de escasez de dólares.

El problema se agudizó a inicios de 2023, cuando las reservas internacionales netas (RIN) descendieron a 3.148 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, año en que alcanzaron un máximo histórico de 15.122 millones. Desde entonces, la dificultad para acceder a divisas por canales oficiales impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 el dólar llegó a cotizarse en 20 bolivianos, frente al tipo de cambio oficial fijo de 6,96 vigente desde 2011.

Además de la devolución de ahorros en dólares, el Gobierno de Paz adoptó otras medidas económicas como la eliminación de la subvención a los combustibles, que elevó los precios del diésel y la gasolina, y la reducción de aranceles para tecnología. En noviembre también se anunció la eliminación de cuatro impuestos que, según las autoridades, desincentivaban la inversión privada, aunque esa iniciativa aún está pendiente de tratamiento en el Parlamento.

Asimismo, Morales, economista que fue presidente del BCB de 1995 a 2006, subrayó que, para mantener una relación más estable con el dólar, el principal punto de referencia debe ser la cotización del mercado paralelo, que consideró un nivel «razonable».

La devolución de divisas fue anunciada la semana pasada por el presidente Paz y el ministro de Economía, y ejecutada a través del sistema financiero con la entrega de dólares en efectivo por parte del BCB. El presidente del ente emisor, David Espinoza, informó que la medida beneficiará a 770.000 pequeños ahorradores y 20.000 pequeñas empresas, con un monto aproximado de 48 millones de dólares, y que el Gobierno continuará trabajando para atender al 20 % restante. EFE

