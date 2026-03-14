Bolivia usará a algunos jóvenes ante Trinidad y Tobago por ausencia de varios legionarios

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La Paz, 14 mar (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, apelará a algunos futbolistas jóvenes, ante la ausencia de varios «legionarios», para completar la plantilla que el domingo enfrentará a Trinidad y Tobago, en el último duelo amistoso previo a la repesca hacia la Copa del Mundo de 2026.

En una rueda de prensa, Villegas afirmó que el partido contra los caribeños ante su público servirá para «ver alternativas y opciones», debido a que una decena de futbolistas que juegan en el exterior del país se unirán al grupo recién en Monterrey (México).

«Está casi todo claro, estoy totalmente convencido de lo que vamos a plantear mañana (domingo), tenemos incluso algunos jóvenes que nos van a ayudar a completar la plantilla», indicó.

Villegas dijo que la Verde buscará despedirse de su afición dejando «una buena sensación de buen fútbol» cuando el domingo juegue, desde las 16:00 hora local (20:00 GMT), en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz (este).

A las ausencias de los «legionarios» se suman los futbolistas que están entre «algodones», como el mediocampista Robson Matheus, del Bolívar, quien recién se recupera de una lesión; además de Dieguito Rodríguez, de filas del Always Ready, que tiene una molestia en uno de los hombros.

El seleccionador indicó que, pese a las ausencias, Bolivia cuenta con una camada de jugadores «jóvenes» que cada vez que se presentan «muestran más talla».

Después del partido ante Trinidad y Tobago, la Verde partirá hacia Monterrey, sede del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, donde prevé iniciar una «concentración cerrada».

El próximo 26 de marzo Bolivia jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.EFE

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