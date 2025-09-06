Bolivia vuelve a entrenar con la mira puesta en Brasil y la ilusión de ir a la repesca

2 minutos

La Paz, 6 sep (EFE).- La selección de Bolivia retornó este sábado a los entrenamientos con la ilusión de vencer a Brasil, su rival en la última jornada de las eliminatorias al Mundial 2026, y mantener la posibilidad de ingresar a la zona de repesca, aunque para lograrlo necesita de otros resultados.

«Vamos a salir a buscar el resultado que nos pueda servir a nosotros para poder llegar al objetivo. Obviamente dependemos de otros resultados, pero tenemos que hacer nuestro trabajo», declaró el mediocampista ofensivo Roberto Carlos Fernández, de las filas del FC Akron Tolyatti de Rusia.

La Verde regresó en la víspera a La Paz después de sobreponerse a algunos contratiempos que le hicieron perder el primer entrenamiento que debía realizarse el viernes, luego del partido que jugó el jueves ante Colombia en Barranquilla y que finalizó con un 3-0 a favor de los cafeteros.

Los dirigidos por el seleccionador Óscar Villegas entrenaron en medio de una lluvia tenue en el Estadio Hernando Siles de La Paz y dedicaron la primera parte de la práctica a hacer juegos para después ensayar circuitos con el balón en el campo.

Bolivia será local el martes ante la Verdeamarela, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, en los 4.150 metros de altitud del estadio Municipal de El Alto.

Villegas contará con todos sus jugadores y todo su potencial para enfrentar a Brasil.

El equipo tetracampeón del mundo llega sin algunas de sus principales figuras como Vinicius y Rodrygo, ambos del Real Madrid, mientras que en la nómina se destacan Raphinha, del Barcelona, Estevao, del Chelsea, y Richarlison del Tottenham, estos dos últimos de la Premier League inglesa.

Consultado sobre las previsiones que tendrá Bolivia ante su rival, Fernández dijo que el equipo buscará «cuidarse de todo» lo que pueda plantear Brasil debido a «la calidad y la clase» que tienen los jugadores brasileños.

«Vamos a salir a buscar el resultado como siempre lo hemos hecho (…) va a ser muy importante que sepamos manejar el partido», agregó Fernández.

Bolivia, octava con 17 puntos, llega a la última jornada de las eliminatorias sudamericanas con una leve posibilidad de acceder a la repesca, pero debe esperar que Venezuela, séptima con 18 unidades, pierda o empate ante Colombia, que la jornada anterior inscribió su nombre en la próxima Copa del Mundo.

Una victoria de Venezuela ante Colombia en el estadio Monumental de Maturín colocaría de lleno a la Vinotinto en el repechaje. EFE

grb/laa

(foto) (video)