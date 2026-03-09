Bolivia y Chile eximen de visado a portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales

2 minutos

La Paz, 9 mar (EFE).- Un acuerdo entre Bolivia y Chile para la exención mutua de visados para portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales entró en vigor tras cumplir ambos países los trámites internos correspondientes, informó este lunes la Cancillería boliviana.

Ambas naciones «han puesto en vigor el Acuerdo sobre Exención Mutua de Visas y del Permiso de Residencia Oficial para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales», señaló el ministerio boliviano de Exteriores en un comunicado de prensa.

Mediante este instrumento bilateral, las autoridades y funcionarios de ambos Estados que porten este tipo de pasaportes «y que deban realizar viajes de carácter oficial al territorio del otro país se encuentran exentos del requisito de visa y del permiso de residencia oficial correspondiente», explicó la Cancillería de Bolivia.

Ese ministerio también mencionó que la entrada en vigor del acuerdo «facilitará los desplazamientos oficiales entre ambos países, contribuirá a fortalecer el contacto directo entre autoridades e instituciones» y dinamizará el «diálogo político y la cooperación bilateral en ámbitos de interés común».

«Este avance constituye, además, una señal positiva en el proceso de acercamiento y fortalecimiento de las relaciones entre Bolivia y Chile, en una perspectiva orientada a consolidar una comunicación más fluida, una coordinación institucional más efectiva y una agenda de trabajo constructiva entre ambos Estados», concluyó.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El pasado 8 de noviembre, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, asistió a la investidura de Rodrigo Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

Paz tiene previsto asistir este miércoles a la investidura de José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno.

El mandatario boliviano ha expresado varias veces su intención de avanzar en una relación sobre todo económica y comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país. EFE

gb/eb/sbb