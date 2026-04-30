Bolivia y EE.UU. reactivan cooperación militar en medio del restablecimiento de relaciones

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La Paz, 30 abr (EFE).- Bolivia y EE.UU. acordaron retomar la cooperación en defensa, con programas de entrenamiento y becas para militares bolivianos, tras la visita del jefe del Ejército Sur estadounidense, el mayor general Philip J. Ryan, en un acercamiento que se da en medio del proceso para el restablecimiento de relaciones entre ambos países, sin embajadores desde 2008.

El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, afirmó tras reunirse con Ryan que es momento de «abrir las puertas de la cooperación» para el intercambio de tecnología, entrenamiento militar y becas de formación, con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas de las Fuerzas Armadas.

Salinas agregó, en declaraciones a medios, que el encuentro fue «muy positivo» y se trataron temas estatales, de los que evitó dar detalles.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, la reunión «permitió avanzar en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en defensa y seguridad, con énfasis en el intercambio de información estratégica, entrenamiento militar, transferencia de capacidades y apertura de oportunidades de formación y especialización» para Bolivia.

Philip J. Ryan también sostendrá reuniones con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, visitará unidades militares y el Colegio Militar del Ejército, con el objetivo de «consolidar espacios de diálogo institucional y cooperación directa», según el ministerio.

Se trata de la primera visita que realiza un alto representante militar de EE.UU. a Bolivia desde 2006, «lo que señala la intención de ambos países de fortalecer las relaciones bilaterales», destacó la embajada estadounidense el miércoles en un comunicado.

Y añadió que el Ejército Sur de EE.UU. «lleva a cabo actividades de cooperación en seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en apoyo al Comando Sur del Ejército» estadounidense.

Desde que Rodrigo Paz asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado, su Gobierno inició un proceso para restablecer las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde 2008.

En ese año, el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al embajador estadounidense Philip Goldberg y posteriormente también a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU., acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó. EFE

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