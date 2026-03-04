Bolivianos cambian billetes tras suspensión de una serie por siniestro de avión con dinero

3 minutos

La Paz, 4 mar (EFE).- Decenas de personas acudieron este miércoles a la sede del Banco Central de Bolivia (BCB) en La Paz para verificar o cambiar billetes de la serie B, después de que la entidad suspendiera temporalmente su circulación tras el accidente de un avión militar que transportaba dinero y que dejó al menos 24 muertos.

Los ciudadanos intentaban verificar o cambiar billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de esa serie, luego de que las autoridades declararan inválidos los ejemplares robados tras el accidente aéreo del viernes pasado en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

El BCB dejó de cambiar billetes en la tarde debido a que se agotaron en la sede. Asimismo, algunos negocios bolivianos han decido no recibir ningún billete de esa serie hasta que el BCB regularice su uso.

Erwin Quispe un ciudadano peruano dijo a EFE, frente a la sede del BCB, que en la frontera entre Bolivia y Perú cambió soles por bolivianos y en la casa de cambio le dieron billetes inválidos y que se los rechazaron en varios comercios, “son 400 bolivianos (unos 60 dólares) los que me dieron, no sé qué hacer ni a quién acudir”.

Tras el accidente aéreo y la decisión de retirar de circulación los billetes que se encontraban a bordo del avión Hércules C-130, surgieron diversas herramientas digitales para verificar su legalidad.

El BCB activó la aplicación ‘Billetes de Bolivia’, que permite verificar la legalidad de los billetes de la Serie B sin necesidad de conexión a internet y que puede descargarse de forma gratuita en las plataformas Play Store y Apple Store.

Además, desde el sábado está habilitado un verificador de billetes en el portal oficial del BCB, al que la población puede acceder desde computadoras o teléfonos móviles.

Para realizar la consulta, el usuario debe seleccionar el corte del billete e introducir los números de serie que se encuentran en la parte superior derecha o inferior izquierda del billete, informó el BCB.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde cuando un avión Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió cerca de un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea.

La aeronave transportaba una cantidad de moneda local de reposición y sin valor legal que debía entregarse al Banco Central de Bolivia para su monetización.

Tras el siniestro, los billetes quedaron esparcidos en los alrededores del aeropuerto, lo que provocó que miles de personas llegaran al lugar para intentar recoger el dinero.

Bomberos intentaron dispersar a la multitud con descargas de agua y posteriormente la Policía empleó gases lacrimógenos y se desplegaron militares en la zona.

Por esto, la Justicia de Bolivia dispuso enviar a prisión preventiva por cuatro meses a 19 personas investigadas por su implicación en el robo de billetes.

El accidente dejó hasta el momento 24 personas fallecidas, 37 heridos y al menos 15 vehículos dañados. Las autoridades también informaron que hay tres investigaciones abiertas para determinar las causas y responsabilidades del hecho.EFE

eb/gb/eav

(foto) (vídeo)