Bolloré niega tener un «proyecto neofacista» para Francia tras polémica con el cine galo

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París, 27 may (EFE).- El presidente ejecutivo del grupo Bolloré e hijo del magnate Vincent Bolloré, Cyrille Bolloré, negó categóricamente este miércoles cualquier «proyecto neofascista» atribuido a su familia y calificó de «mentira gigantesca» las acusaciones lanzadas desde sectores del cine francés contra la influencia del grupo en los medios de comunicación.

Durante la junta general de accionistas del conglomerado, que controla el 30,4 % del capital de Canal+, Bolloré afirmó encontrarse «en el apaciguamiento» y la «benevolencia», y aseguró no comprender las críticas dirigidas contra su padre y el grupo familiar.

La polémica se intensificó después de que el presidente de Canal+, Maxime Saada, anunciara el 17 de mayo que dejaría de colaborar con profesionales del cine que firmaron una tribuna publicada en el diario Libération contra «la influencia de la extrema derecha», atribuida al empresario Vincent Bolloré.

«Negarse a financiar a un guionista», declaró Cyrille Bolloré, «no está, en mi opinión, a la altura del debate».

Ante los accionistas, insistió en que ni él ni su padre entienden el supuesto proyecto político que se les atribuye, calificándolo de «increíblemente alejado de la realidad».

El dirigente recordó además que no está «a cargo» de Canal+, ya que el grupo Bolloré posee únicamente una participación accionarial en la cadena, principal financiadora del cine francés.

Igualmente, calificó de «fábula» las acusaciones por sectores de la izquierda de que CNews, canal informativo perteneciente a Canal+, difunde ideas próximas a la extrema derecha, aunque señaló que ese medio «no es perfecto».

Ahora bien, criticó a los responsables políticos de los últimos años, a quienes acusó de haber «arruinado el país» y apuntó que ya «solo quedan los extremos», pero matizó que él personalmente siempre ha votado «más bien al centro, a la izquierda o a la derecha». «Hasta ahora nunca he votado por un extremo», afirmó.

La controversia se coló en la reciente edición del Festival de Cannes, convertido este año en altavoz de las críticas del sector audiovisual al creciente peso de Vincent Bolloré en los medios y en la industria cinematográfica francesa.

El pasado 23 de mayo, el sindicato CGT y la Liga Francesa de Derechos Humanos presentaron una denuncia contra Canal+ por las declaraciones de Saada, al considerar que constituyen «un llamamiento inaceptable y brutal a la discriminación» por razones de opinión política y sindical.

El grupo Bolloré distribuirá un dividendo extraordinario de 4.200 millones de euros, una cifra inédita para la compañía fundada hace más de 200 años, según una resolución aprobada este miércoles en junta general de accionistas.

Del total, alrededor de 3.300 millones de euros serán destinados a sociedades integradas en el perímetro del grupo y a su accionista mayoritario, la Compagnie de l’Odet, holding familiar de los Bolloré, que posee el 71,6 % del capital.

Cyrille Bolloré explicó hoy que la dirección optó por redistribuir la tesorería disponible en forma de dividendos en lugar de destinarla, por el momento, a nuevas inversiones. EFE

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