Bolojan da razón a Rutte sobre dependencia de EE.UU. pero insiste en mayor papel europeo

Berlín, 28 ene (EFE).- El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, dio este miércoles la razón al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien opinó que Europa no puede defenderse sin EE. UU., pero insistió en que en estos momentos es importante otorgar a los países europeos de la Alianza Atlántica un mayor papel.

«Creo que el secretario general tiene razón. Desde hace varias décadas, la paz en Europa se basa en la OTAN y Estados Unidos desempeña un papel dominante en este sistema de defensa», dijo Bolojan en una rueda de prensa en Berlín junto con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Bolojan insistió, sin embargo en que, a la vista de la situación geopolítica actual, «es muy importante fortalecer la seguridad europea y otorgar un papel más importante a los países de Europa».

Rutte dijo en el Parlamento Europeo que «si alguien piensa aquí, una vez más, que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin EE. UU., que siga soñando. No se puede. No podemos».

El primer ministro rumano consideró que ese mayor papel que debe desempeñar Europa en la defensa del Viejo Continente debe reflejarse en los presupuestos nacionales, ya que «la política de defensa será absolutamente indispensable en los próximos tiempos».

Bolojan subrayó que el memorando de entendimiento que firmarán este miércoles los ministros de Defensa rumano y alemán, Radu-Dinel Miruță y Boris Pistorius, respectivamente, sobre cooperación en el ámbito de la tecnología militar expresa precisamente «la idea de que debemos reforzar y desarrollar esta colaboración europea».

Merz no valoró el comentario del titular de la OTAN y se limitó a subrayar también que el documento que se firma este miércoles entre Rumanía y Alemania «es precisamente una contribución para que Europa en su conjunto sea más capaz de defenderse».

«Pero sabemos que los gobiernos estadounidenses —y no sólo el presidente (Donald) Trump, sino también presidentes anteriores— han tenido razón al señalar que en los últimos años y décadas hemos hecho demasiado poco por nuestra defensa», añadió.

Por eso por primera vez los Estados europeos se comprometieron a cumplir realmente el objetivo del 5 % en gasto en defensa y en infraestructuras relevantes para la defensa, enfatizó.

«Es decir, ahora estamos realizando esfuerzos muy importantes para fortalecer la capacidad de defensa en Europa. Y exactamente en ese camino estamos, y queremos seguir recorriéndolo en el futuro junto con nuestros socios estadounidenses, que también tienen intereses de seguridad en el mundo que van más allá de su propio continente», señaló Merz.

El canciller alemán destacó además la importancia de la seguridad del flanco oriental en la defensa de Europa, del que forma parte Rumanía.

«Queremos intensificar esta cooperación y sabemos que tenemos un interés común en proteger mejor el flanco oriental de la OTAN, también en la parte sur del territorio de la Alianza. Hablamos muy a menudo de la parte norte del flanco oriental, pero Rumanía se encuentra en la parte sur del flanco oriental de la OTAN, un país que nos protege a todos», subrayó Merz.

«Y este flanco oriental meridional de la OTAN debe estar mejor protegido en el futuro», sentenció. EFE

