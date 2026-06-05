Bolsa de Londres cierra casi plana (+ 0,07 %) tras la caída de Wall Street y las mineras

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Londres, 4 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes casi plana, con una ligera subida del 0,07 %, tras la caída de Wall Street por unos datos de empleo estadounidenses mejores de lo esperado y a pesar la debilidad de los valores mineros.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 7,73 puntos hasta 10.368,05, mientras que el secundario, el FTSE 250, descendió un 1,04 %, hasta 23.060,74 puntos.

En este contexto, la tabacalera Imperial Brands fue la mayor beneficiada del día en el parqué londinense, con un aumento del 2,79 %, seguido de la multinacional Unilever, que agregó un 2,71 % y la empresa gestora de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que creció un 2,42 %.

Por el contrario, el sector más perjudicado en la City este viernes fue el minero, encabezado por Fresnillo (-6,22 %), Endeavour Mining (-5,89 %), Antofagasta (-5,70 %), y Anglo American (-5,16 %) que coparon el podio de perdedores con amplias caídas. EFE

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