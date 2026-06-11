Bolsa de Londres repunta 0,48 % tras subir tipos el BCE y pese a amenazas de Trump en Irán

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Londres, 11 jun (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,48 %, alentada por el incremento de tipos anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) y pese a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de continuar con su escalada bélica en Irán con nuevos ataques.

El BCE anunció hoy la primera subida de tipos desde hace casi tres años (septiembre de 2023), de 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, tras el aumento de la inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Los inversores pusieron en un segundo plano las amenazas de Trump sobre Irán, pues de acuerdo con los expertos, pese a la reciente escalada de ataques, el mercado sigue confiando en que Washington y Teherán rubricarán pronto un acuerdo de paz.

En este contexto, el índice principal, o FTSE 100, avanzó 49,07 puntos, hasta los 10.303,88; mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas -generalmente británicas- finalizó prácticamente plano, con una leve subida del 0,08 %, hasta los 22.970,64 puntos.

En el parqué londinense ganaron hoy terreno la entidad bancaria Standard Chartered, que creció un 3,41 %; además de la empresa de comunicaciones Airtel Africa, que escaló un 2,65 % y la aseguradora Prudential, que sumó un 2,53 %.

Por el contrario, la lista de las más perjudicadas de la sesión la encabezó la empresa de equipos de seguridad Halma, que se desplomó un 15,38 %, seguido de la compañía de software financiero The Sage Group, que descendió un 5,25 % y el banco ICG, que perdió un 4,67 %. EFE

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