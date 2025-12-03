Bolsa de México pierde 0,35 %, contrario a mercados de EE.UU. y baja a 63.597,44 unidades

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este miércoles un 0,35 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 63.597,44 unidades, en una jornada con avances en los mercados de Estados Unidos.

«El mercado de capitales mostró resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, con avances en los mercados de Estados Unidos», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 0,35 %, la segunda en las tres primeras jornadas de diciembre».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los retrocesos de las emisoras: América Móvil (-3,13 %), Arca Continental (-2,2 %), Bimbo (-2 %), Alsea (-1,85 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (-1,65 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que a pesar del movimiento de este día, el índice mexicano registra un avance acumulado del +28,5 %.

«El IPC terminó la jornada del miércoles con una contracción. Por emisoras, 20 de las 35 principales que integran el índice cerraron en terreno negativo», señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 18,28 unidades por billete verde, mismas que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 189 millones de títulos por un importe de 14.019 millones de pesos mexicanos (unos 766 millones de dólares).

De las 675 firmas que cotizaron en la jornada, 389 terminaron con sus precios al alza, 264 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora y exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 4,64 %; de la minera Autlán (AUTLAN B), con el 3,35 %, y de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el 3,29 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -3,43 %; de la firma de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el -3,13 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -2,58 %. EFE

