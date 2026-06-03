Bolsa de México pierde 0,88 % en línea con índices de EE.UU. y baja a 68.285,82 unidades

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Ciudad de México, 3 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,88 %, en una sesión con cierres negativos en el mundo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68.285,82 unidades.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, debido a un incremento en la aversión al riesgo. En Estados Unidos, los tres principales índices retrocedieron», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 0,88 %, para apuntarse caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones».

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Gentera (-3,41 %), Grupo México (-3,04 %), Banregio (-2,71 %), Industrias Peñoles (-2,51 %) y Alsea (-2,01 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que pese al movimiento negativo de este día, el mercado mexicano registra un avance del 6,19 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,34 unidades por billete verde, frente a los 17,29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 233,5 millones de títulos por un importe de 18.683 millones de pesos (unos 1.077 millones de dólares).

De las 734 empresas que cotizaron en la sesión, 252 cerraron con sus precios al alza, 460 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 2,61 %; de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 1,94 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el 1,93 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -4,22 %; de la firma de materiales de construcción Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el -3,64 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -3,58 %. EFE

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