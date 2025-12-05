Bolsa de São Paulo cae un 4 % y el dólar se dispara con la candidatura de Flávio Bolsonaro

São Paulo, 5 dic (EFE).- La Bolsa de São Paulo perdía un 4 % a dos horas del cierre y el dólar se disparaba un 2,82 %, hasta los 5,46 reales, después de confirmarse la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a las elecciones presidenciales de 2026.

El parqué brasileño vivía un viernes apacible, después de haber cerrado el jueves en el nivel más alto de su historia, pero empezó a hundirse con los primeros rumores sobre la candidatura del primogénito de Bolsonaro.

Con la confirmación de la candidatura, el índice Ibovespa, que reúne a las mayores empresas del país, cayó hasta los 157.600 puntos, con cerca del 4 % de pérdidas, con lo que eliminó las ganancias de la última semana.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente, anunció su candidatura afirmando que «cumplirá la misión» de ser el abanderado de la derecha, para tratar de desbancar del poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será candidato a la reelección en octubre de 2026.EFE

