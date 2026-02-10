Bolsa mexicana cae 0,33 %, rompe tres jornadas de avances y se ubica en 71.271,56 unidades

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este martes un 0,33 % que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en las 71.271,56 unidades, en una jornada con retrocesos entre los principales índices del mundo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Dow Jones», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 0,33 % para romper una racha de tres sesiones de ganancias».

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-3,7 %), Industrias Peñoles (-2,74 %), Walmex (-1,54 %), Gentera (-1,49 %) y Gruma (-1,13 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que este martes el mercado mexicano retrocedió y con este resultado las ganancias en lo que va de febrero ascendieron a +5,48 % y las del año a +10,88 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,18 unidades por billete verde, frente a los 17,2 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 201,9 millones de títulos por un importe de 17.564 millones de pesos (unos 1.022 millones de dólares).

De las 776 firmas que cotizaron en la jornada, 435 terminaron con sus precios al alza, 314 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el 11,19 %; de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el 5,63 %, y de la propia Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA A), con el 4,02 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -4,11 %; del conglomerado empresarial Grupo México (GMEXICO B), con el -3,7 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -2,74 %. EFE

