Bolsa mexicana canaliza más de 20.299 millones de dólares en financiamiento semestral

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Ciudad de México, 13 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó este lunes que durante el primer semestre de 2026 canalizó 355.243 millones de pesos (unos 20.299,6 millones de dólares) en financiamiento para empresas e instituciones de sectores estratégicos, un impulso caracterizado por el dinamismo del mercado de deuda de largo plazo y la incursión de nuevos emisores.

Del monto total, 337.267 millones de pesos (19.272,4 millones de dólares) correspondieron al mercado de deuda, lo que representó un crecimiento de 20 % respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese segmento, la deuda de largo plazo alcanzó 192.866 millones de pesos (11.020,9 millones de dólares), cifra 80 % superior a la registrada un año antes.

La BMV detalló que en este mercado participaron 32 emisores.

El sector de servicios financieros concentró 41 % de los recursos colocados, seguido por productos de consumo frecuente con 29 %, energía con 16 % e industrial con 8 %.

Según la BMV este resultado refleja el respaldo del mercado a empresas estratégicas para el desarrollo económico del país.

Entre las principales colocaciones destacaron Petróleos Mexicanos (Pemex), con 31.500 millones de pesos (1.800 millones de dólares); BBVA México, con más de 15.272 millones de pesos (872,7 millones de dólares); Grupo Bimbo, con 12.000 millones de pesos (685,7 millones de dólares), y Grupo Aeroportuario del Pacífico, con 10.718 millones de pesos (612,5 millones de dólares).

Kimberly-Clark de México, Coca-Cola FEMSA y Sigma Alimentos colocaron 10.000 millones de pesos (571,4 millones de dólares) cada una.

En deuda de corto plazo, los servicios financieros representaron 72 % del monto colocado al considerar instituciones financieras y empresas especializadas en financiamiento automotriz.

También participaron emisores de los sectores eléctrico, telecomunicaciones, salud, consumo e infraestructura.

Asimismo, el mercado de capitales registró cuatro colocaciones por 17.976 millones de pesos (1.027,2 millones de dólares) y el número total de emisiones ascendió a 725.

El semestre también estuvo marcado por la incorporación de nuevos participantes, entre ellos Fibra Park Life, la primera FIBRA especializada en vivienda en renta en México; Banco Sabadell México, con su primera emisión bursátil local, y Credijal, primera empresa en acceder al mercado mediante el programa «De Cero a Bolsa», impulsado por la BMV. EFE

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