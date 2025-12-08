Bolsa mexicana gana 0,24 % al abrir segunda semana de diciembre y llega a 63.528 unidades

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este lunes un 0,24 % que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a subir a las 63.528 unidades, en una jornada con pérdidas a nivel mundial.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas debido al nerviosismo sobre la decisión de política monetaria de la Fed (Reserva federal de EE.UU.), el próximo miércoles 10 de diciembre», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia de 0,24 % para sumar tres jornadas a la alza y tres a la baja en seis primeras sesiones de diciembre».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+4,38 %), Banco del Bajío (+2,54 %), Bolsa Mexicana de Valores (+2,32 %), Pinfra (+2,24 %), Alsea (+2,06 %) y Coca-Cola Femsa (+2,04 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, apuntó que con el movimiento de este día el índice mexicano ubicó su avance en diciembre en un +1 % y en lo que va del año +28,3 %.

«Por emisoras, 20 de las 35 principales que componen el índice terminaron en terreno positivo», detalló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,44 % frente al dólar, al cotizar en 18,26 unidades por billete verde, frente a los 18,18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 186,2 millones de títulos por un importe de 14.901 millones de pesos (unos 815 millones de dólares o 702 millones de euros).

De las 682 firmas que cotizaron en la jornada, 308 terminaron con sus precios al alza, 348 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 5 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 4,42 %, y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B) con el 4,38 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -6,25 %; de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el -3,79 %, y del grupo financiero Banorte (GFNORTE O), con el -3,39 %. EFE

