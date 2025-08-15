Bolsa mexicana gana 0,26 % y suma avance semanal del 0,43 %, el segundo al hilo

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes un 0,26 % y su principal indicador escaló a 58.320,48 unidades, rompiendo dos cierres negativos al hilo, que la llevaron a acumular una ganancia de 0,43 %.

Con este resultado, la Bolsa mexicana cierra la semana con dos avances semanales consecutivos y el tercero en las últimas cuatro semanas.

El mercado de capitales a nivel global levó su optimismo al cierre de la semana, luego de la reuniòn entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin y el mandatario estadounidense, Donald Trump que tuvo ocmo eje central un acuerdo para hacer un alto al fuego con Ucrania, explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En México, detalló Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la Bolsa mexicana, “cerró la semana con una ganancia de 0,43 %, ganando en tres de las últimas cuatro semanas”.

Al interior del índice, apuntó la especialista, destacaron los avances semanales de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Sureste (+5,55 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+4,4 %), Grupo Bimbo (+3,89 %), Grupo México (+3,35 %), Televisa (+2,81 %) y Gentera (+2,31 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el retroceso de este día el índice bajó a +0,4 % en lo que va de agosto, mientras que en lo que va de 2025 acumula 17,8 %.

“De esta manera, 20 de las 36 emisoras que integran el IPC registraron ganancias respecto al viernes de la semana pasada”, apuntó el experto.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 18,74 unidades por billete verde, tras cerrar en 18,82 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 130,3 millones de títulos por un importe de 16.740,8 millones de pesos (unos 893 millones de dólares).

De las 647 firmas que cotizaron en la jornada, 326 terminaron con sus precios al alza, 293 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 6,84 %; de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con un 6,55 %, y del conglomerado de medios Televisa (TLEVISA CPO) con el 3,04 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el –13,89 %; de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el -4,87 %, y de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el -3 %. EFE

