Bolsa mexicana gana 1,11 % y sube a 68.890,33 unidades

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Ciudad de México, 2 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes una ganancia del 1,11 %, en una jornada con avances en el mundo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 68.890,33 unidades.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. En Estados Unidos, los tres principales registraron ganancias», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con un avance del 1,11 %, luego de tres sesiones de caídas».

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Volaris (+3,72 %), de los grupos aeroportuarios del Pacífico (+3,65 %), del Centro (+3,11 %), Grupo Carso (+2,27 %) y Grupo México (+2,19 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el avance de este día, el mercado mexicano registra un avance del 7,13 % en lo que va de 2026.

«El IPC terminó la sesión en rojo. Por emisora, 21 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo», agregó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,29 unidades por billete verde, frente a los 17,36 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 254,6 millones de títulos por un importe de 24.098 millones de pesos (unos 1.393 millones de dólares).

De las 822 empresas que cotizaron en la sesión, 371 cerraron con sus precios al alza, 419 registraron pérdidas y 32 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 3,72 %, y de los grupos aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el 3,65 %, y del Centro Norte (OMA B), con el 3,11 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el -3,6 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3,12 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -2,46 %. EFE

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