Bolsa mexicana gana 2,94% después de tres semanas negativas y llega a 69.855,58 unidades

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Ciudad de México, 8 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0,23 %, pero logró apuntarse una ganancia semanal del 2,94 %, con la que rompió una racha de tres semanas negativas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 69.855,58 unidades.

«El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo sobre el fin de la guerra; en Estados Unidos los tres principales índices registraron avances semanales», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, precisó la experta, el IPC «cerró la semana con una ganancia del 2,94 % para romper una racha de tres semanas de pérdidas».

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+15,37 %), Orbia Advanced (+10,33 %), Grupo México (+7,68 %), Pinfra (+6,77 %) y Grupo Carso (+5,71 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que en lo que va de mayo el IPC acumula un avance del 2,94 %, y en 2026, un rendimiento del 8,63 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,46 % frente al dólar, al cotizar en 17,19 unidades por billete verde, frente a los 17,27 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 219,2 millones de títulos por un importe de 21.699 millones de pesos (unos 1.262 millones de dólares).

De las 728 empresas que cotizaron en la sesión, 326 cerraron con sus precios al alza, 375 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el 4,2 %; de la empresa de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el 2,59 %, y del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el 2,41 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -5,19 %; de la propia Bolsa Mexicana de Valores (BMV A), con el -4,31 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -3,91 %. EFE

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