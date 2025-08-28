Bolsa Mexicana gana un 0,86 %, su segundo avance consecutivo esta semana

Ciudad de México, 28 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró su segundo cierre positivo consecutivo este jueves, con un avance del 0,86 %, que impulsó a su principal indicador hasta las 59.151,68 unidades, sumándose al tono positivo de sus pares estadounidenses, en una sesión de resultados mixtos a nivel global.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

Precisó que en Estados Unidos, tanto el Dow Jones, como el Nasdaq Composite y el S&P 500 se apuntaron avances, mientras en Europa, el STOXX 600 retrocedió, al igual que el DAX alemán y el FTSE 100 de Londres.

En la jornada mexicana, apuntó la experta, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, hiló dos sesiones al alza, donde resaltaron los avances de las emisoras: Vesta (+1,01 %), Pinfra (+0,99%, Televisa (+2,51 %), Orbia (+2,91 %) y Chedraui (+0,81 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el avance de este día el índice mexicano se sumó al tono positivo de los mercados de Estados Unidos y acumula un rendimiento de +3,1 % en agosto y del +19,5 % en lo que va del 2025.

«A nivel empresarial, 24 de las 36 emisoras que integran el IPC registraron ganancias», señaló el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,08 % frente al dólar, al cotizar en 18,64 unidades por billete verde, tras cerrar en 18,65 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 199,5 millones de títulos por un importe de 14.049 millones de pesos (unos 755 millones de dólares o 646 millones de euros).

De las 649 firmas que cotizaron en la jornada, 383 terminaron con sus precios al alza, 241 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 8,28 %; de la compañía Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL B-1), con el 7,66 %, y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 6,82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -1,85 %; de la firma financiera Actinver (ACTINVR B), con el –1,6 %, y de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el –1,36 %. EFE

