Bolsas chinas resurgen de desplomes por guerra en Irán y ante metas económicas de Pekín

Shanghái (China), 5 mar (EFE).- Las bolsas chinas presentaban este jueves subidas en los primeros minutos de la sesión tras la presentación de los objetivos económicos oficiales para este año por parte del primer ministro chino, Li Qiang, aunque también siguiendo la tendencia regional de recuperación tras los desplomes por el conflicto en Irán.

Poco antes de las 10:00 hora local (02:00 GMT), los parqués de Shanghái y Shenzhen repuntaban un 0,37 % y un 1,12 %, respectivamente, y el CSI 300, índice que sigue la evolución de los 300 principales valores de esos dos mercados, subía un 0,66 %.

La Bolsa de Pekín se unía a las ganancias con un 0,78 %, aunque su relevancia es menor dada su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

Fuera de la China continental, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganaba un 1,24 % a la mencionada hora.

Li situó hoy en «entre un 4,5 y un 5 %» el objetivo de crecimiento para 2026 tras tres años marcándolo en «alrededor de un 5 %», lo cual supone reducir la meta a su nivel más bajo desde 1991 pero al mismo tiempo alinearse con los pronósticos más extendidos entre los analistas y las instituciones económicas internacionales. EFE

