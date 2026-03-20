Bolsonaro continúa con mejoras en su estado de salud tras una semana ingresado

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São Paulo, 20 mar (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro evoluciona favorablemente tras una semana ingresado en un hospital de Brasilia debido a una neumonía bacteriana, informó el parte médico difundido este viernes.

El líder ultraderechista de 70 años, internado en la unidad de cuidados intensivos, «sigue en tratamiento con antibióticos por vía endovenosa, apoyo clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora», según los médicos.

Bolsonaro está internado desde el vienes pasado, cuando sufrió fiebre alta y escalofríos en la cárcel donde cumple su condena por intento de golpe de Estado.

La mejora ocurre mientras gana fuerza la posibilidad de que la Corte Suprema le otorgue la prisión domiciliaria por razones humanitarias, después de habérsela negado en otras ocasiones en que la defensa lo solicitó.

Los abogados interpusieron un nuevo recurso el martes y ahora esperan el fallo del juez Alexandre de Moraes, responsable por el caso.

Al mismo tiempo, el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de los principales aliados de Bolsonaro, se reunió el jueves con magistrados del Supremo para tratar, entre otros temas, la transferencia del expresidente, según los medios brasileños.

Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos atribuidos a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.EFE

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