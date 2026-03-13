Bolsonaro es hospitalizado con líquido en los pulmones y sin previsión de alta

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Brasilia, 13 mar (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión, fue hospitalizado este viernes tras encontrarse mal por una acumulación de líquido en los pulmones y no tiene previsión de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha brasileña, trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos en la madrugada de este viernes, fue diagnosticado con líquido en los pulmones como consecuencia de una broncoaspiración, afirmó su primogénito en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario DF Star de Brasilia.

«Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago», afirmó.

Según el senador, esa condición está considerada como muy peligrosa debido a que puede generar una grave infección.

El problema le provocó tanto fiebre como una reducción del oxígeno en la sangre, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las elecciones presidenciales del próximo octubre.

El senador aseguró que los médicos aún están analizando lo ocurrido para contar con un diagnóstico más profundo y que, por ahora, no tienen previsto darle de alta para que regrese a su celda en el Complejo Penitenciario de Papuda en Brasilia.

Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

«Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse», afirmó el senador, considerado como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.

Jair Bolsonaro sufre desde 2018 problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de la agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado en el Complejo Penitenciario de Papuda.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia. En esa ocasión fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por el Supremo por «liderar» un complot para intentar «perpetuarse en el poder», después de ser derrotado en las presidenciales de 2022 por Lula.

Además de la condena, Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060. EFE

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