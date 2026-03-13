Bolsonaro es trasladado a un hospital tras sentirse mal en la cárcel

Río de Janeiro, 13 ene (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, preso en una penitenciaría de Brasilia tras ser condenado a 27 años por golpismo, fue trasladado este viernes a un hospital de la capital después de presentar problemas de salud en la madrugada, según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

«Acabo de recibir la noticia de que mi padre está de camino al hospital, una vez más», escribió el senador, quien dijo que de acuerdo con informaciones preliminares, el líder de la ultraderecha brasileña sufrió escalofríos y bastantes vómitos. EFE

