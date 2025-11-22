Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse, según el Supremo

Brasilia, 22 nov (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien este sábado fue detenido de manera preventiva, intentó romper la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según afirmó la Corte Suprema.

El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para «garantizar el orden público», según justificó el Supremo en su decisión. EFE

