Bolsonaro niega ante el Supremo haber incumplido la prohibición de usar las redes sociales

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São Paulo, 15 jul (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo, negó este miércoles, a través de sus abogados, haber incumplido la medida cautelar que le impide usar las redes sociales directamente o a través de terceros.

«Bolsonaro ha cumplido rigurosamente todas las condiciones impuestas para su arresto domiciliario por razones humanitarias, en especial la prohibición de utilizar dispositivos de comunicación, redes sociales o difundir manifestaciones a través de terceros», apuntó la defensa en un escrito enviado a la Corte Suprema.

Los abogados del exmandatario se pronunciaron a petición del juez del Supremo Alexandre de Moraes, quien exigió explicaciones después de que el hijo mayor de Bolsonaro y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, leyera el sábado pasado en sus redes una carta escrita por su padre.

«La defensa aclara, de forma categórica, que el peticionario (por Jair Bolsonaro) jamás supo que la carta sería difundida públicamente, ni existió orientación, acuerdo o coordinación previos sobre el uso de las redes sociales con ese fin», afirmó el equipo de letrados del líder ultraderechista.

Jair Bolsonaro, condenado el 11 de septiembre de 2025 a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple la pena en su casa de Brasilia por motivos de salud, pero bajo una serie de restricciones.

Una de ellas es la prohibición de utilizar las redes sociales directa o indirectamente, es decir, a través de una tercera persona.

En este contexto, Flávio Bolsonaro, segundo en las encuestas con vistas a las elecciones presidenciales de octubre, justo por detrás de Lula, leyó el sábado pasado una carta de su padre en una transmisión en directo por sus redes sociales.

En la misiva, escrita de su puño y letra, el ex jefe de Estado (2019-2022) reafirmó su apoyo a la candidatura de su hijo mayor y pidió «dejar de lado las diferencias», en medio de las tensiones en el seno de la familia Bolsonaro por las elecciones de octubre.

Dos días después, De Moraes prohibió las visitas de Flávio a su padre Jair por 90 días y dio un plazo de 48 horas a los abogados del líder ultraderechista para que aclararan si este sabía que el escrito iba a ser divulgado.

Según el magistrado, la lectura de la carta violó la prohibición de que Jair divulgue mensajes por redes sociales, incluso a través de terceros, y «sugiere» que este tenía «pleno conocimiento» de que la carta iba a ser difundida en internet.

Sin embargo, los abogados de Jair Bolsonaro subrayaron este miércoles que el hecho de que la carta fuera «posteriormente difundida en las redes sociales obedeció a una decisión adoptada sin conocimiento previo» de su cliente.

Y recordaron que el exgobernante de 71 años ha escrito durante su periodo de reclusión otras cartas a otros destinatarios sin que ello haya supuesto una violación de las condiciones de la prisión domiciliaria.

Jair Bolsonaro «ha cumplido fielmente las medidas cautelares desde el inicio del régimen de arresto domiciliario por razones humanitarias, y se compromete a seguir observando rigurosamente todas las condiciones establecidas por este tribunal», afirmaron. EFE

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