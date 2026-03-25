Bolsonaro recibirá el alta el viernes y ya prepara su casa para su arresto domiciliario

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São Paulo, 25 mar (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, recibirá previsiblemente el alta hospitalaria este viernes, mientras su familia adecua su residencia para cumplir el arresto domiciliario temporal concedido por la Justicia.

Brasil Caiado, uno de sus médicos, dijo hoy a los periodistas que el exmandatario terminará el jueves el ciclo de antibióticos y que, si se mantiene estable como hasta ahora, saldrá del hospital al día siguiente, tras superar un neumonía aguda bilateral.

«La evolución es satisfactoria» y, a pesar de que aún hay «señales inflamatorias», los últimos exámenes de imagen dejaron a sus médicos «muy tranquilos», manifestó en la puerta del hospital DF Star de Brasilia, donde el líder ultraderechista está ingresado desde el 13 de marzo.

Según Caiado, el pulmón derecho de Bolsonaro ya «está normal» y el izquierdo todavía presenta alguna alteración que confía en que se resolverá con «fisioterapia intensa».

El médico adelantó que, una vez reciba el alta hospitalaria, seguirá un tratamiento «disciplinado» en casa, un ambiente, a su juicio, más favorable para reducir riesgos de recaídas que la comisaría y el complejo penitenciario en el que ha estado recluido desde noviembre.

Asimismo, comentó que la familia del ex jefe de Estado (2019-2022) está acometiendo adaptaciones en su casa para su llegada, como una cama nueva para aplacar sus recurrentes problemas de reflujo y crisis de hipo.

La Corte Suprema concedió el miércoles, por motivos de salud, la prisión domiciliaria «temporal» al dirigente ultra, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil Caiado afirmó que el fallo del tribunal fue una «decisión sensata» que Bolsonaro, de 71 años, recibió «con satisfacción».

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, responsable del caso y quien limitó el arresto domiciliario del expresidente a 90 días desde su salida del hospital. Cuando se cumpla ese periodo, el magistrado volverá a evaluar su régimen penal.

Brasil Caiado advirtió, no obstante, que los periodos de convalecencia en casos de neumonía bilateral grave, como el de Bolsonaro, pueden variar de seis semanas a seis meses.

Igualmente, alertó de que en algunos casos el paciente puede desarrollar un cuadro de «fibrosis pulmonar», algo que los médicos solo pueden saber con evaluaciones periódicas en las siguientes semanas. EFE

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