Bolsonaro saldrá de la UCI en 24 horas si mantiene una «evolución favorable»

2 minutos

Brasilia, 23 mar (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado desde hace diez días por una neumonía grave, saldrá de la unidad de cuidados intensivos «en las próximas 24 horas», si mantiene una «evolución satisfactoria», informaron este lunes los médicos.

El líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado, «permanece clínicamente estable, con evolución favorable y sin incidencias», de acuerdo con el último boletín del hospital DF Star de Brasilia, donde está ingresado.

El exmandatario de 71 años continúa con «antibióticos por vía endovenosa, apoyo clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora».

Bolsonaro, en prisión desde noviembre, fue transferido de urgencia al hospital el pasado 13 de marzo con un cuadro grave de neumonía bacteriana bilateral derivada de un episodio de broncoaspiración.

Los problemas de salud del ex jefe de Estado, que él achaca a la puñalada que sufrió en 2018 de un enfermo mental, se han agravado en los últimos meses con crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos, según su familia.

Sus abogados han solicitado en diversas ocasiones a la Corte Suprema que le conceda el régimen de prisión domiciliaria por razones «humanitarias», pero hasta la fecha todos los recursos han sido rechazados.

Sin embargo, la situación de Bolsonaro podría cambiar en los próximos días, ya que la Fiscalía brasileña se pronunció este lunes, por primera vez, a favor de que cumpla el resto de su pena en casa.

En un escrito enviado al Supremo, el fiscal general, Paulo Gonet, consideró que el capitán retirado del Ejército «se encuentra, de forma comprobada, sujeto a súbitas e imprevisibles alteraciones (de salud) perjudiciales de un momento a otro».

En este sentido, respaldó «la necesidad de la prisión domiciliaria», pues a su juicio «permite brindar los cuidados indispensables para el monitoreo, en tiempo integral, del estado de salud del expresidente».

La postura favorable de la Fiscalía acerca a Bolsonaro a cumplir el resto de su condena en casa, si bien la decisión final será del juez Alexandre de Moraes, responsable por su reclusión y quien hasta la fecha se ha mostrado inflexible con tal posibilidad.

El dirigente ultra fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por el Supremo, que lo halló culpable de «liderar» un complot golpista, tras perder las elecciones de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

cms/jmc/nvm