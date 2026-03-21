Bolsonaro sigue mejorando mientras la Fiscalía estudia un cambio a prisión domiciliaria

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São Paulo, 21 mar (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), continúa su evolución positiva según el parte médico divulgado este sábado, mientras la Fiscalía considera si apoya o no su transferencia a prisión domiciliaria.

El líder ultraderechista de 70 años, internado en la unidad de cuidados intensivos por una neumonía bacteriana, se mantiene «con tratamiento con antibióticos por vía endovenosa, apoyo clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora», según los médicos.

Bolsonaro está internado desde el vienes pasado, cuando sufrió fiebre alta y escalofríos en la cárcel donde cumple su condena por dirigir un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, solicitó el viernes a la Fiscalía que se manifieste sobre la conveniencia de otorgarle al expresidente la prisión domiciliaria por razones humanitarias, como viene pidiendo la defensa desde hace meses.

Una vez se manifieste la Fiscalía, De Moraes tendrá la última palabra sobre la transferencia del reo a su casa en Brasilia.

El juez se reunió esta semana con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato presidencial a los comicios de octubre, y con otros aliados del líder ultraderechista para tratar sobre este asunto.

Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos atribuidos a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que lo ha obligado a pasar varias veces por el quirófano. EFE

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