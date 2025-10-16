Bolton, exasesor de Trump, se dice «víctima» de las «armas» del Gobierno de EEUU

2 minutos

Washington, 16 oct (EFE).- El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump John Bolton reaccionó este jueves a la acusación en su contra por anomalías en manejo de información clasificada y se declaró «víctima» de las «armas» del Departamento de Justicia de la Administración gubernamental.

«La venganza de Trump contra mi comenzó (…) jamás comprometería la seguridad nacional de Estados unidos», escribió Bolton en su primera declaración luego de ser imputado por ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, en una corte federal de Maryland.

Bolton agregó que se ha «convertido en el último objetivo del Departamento de Justicia para acusar a quienes considera sus enemigos con cargos que ya fueron rechazados».

La acusación insiste en que el exasesor utilizaba, supuestamente, su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Trump (2017-2021).

Bolton dijo que cuando su correo electrónico fue hackeado en 2021 el FBI fue informado y que en cuatro años de la Administración anterior, nunca se presentaron cargos pese a que el caso ya fue investigado.

«La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal», afirmó el director del FBI, Kash Patel.

La fiscal general, Pam Bondi, comentó: «Nadie está por encima de la ley».

Bolton es el tercer exalto funcionario crítico con Trump contra el que se abre una acusación en menos de un mes.

Primero fue exdirector del FBI James Comey, acusado formalmente por obstruir al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental. EFE

