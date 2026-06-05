Bolton, exconsejero de Trump, se declarará culpable de retención de documentos clasificados

afp_tickers

1 minuto

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump durante su primer mandato y convertido en uno de sus críticos más feroces, se declarará culpable de retener documentos relacionados con la defensa nacional, según informaron este jueves medios de comunicación estadounidenses.

Un jurado de Maryland, cerca de Washington, acusó en octubre a Bolton, de 77 años, de divulgar y retener documentos. El exasesor se declaró inocente en un principio.

El tribunal fijó una nueva vista de acusación el 26 de junio.

Según medios estadounidenses, Bolton se declará culpable de retener documentos a cambio de pagar una multa de más de dos millones de dólares.

En un libro que publicó en 2020 sobre el casi año y medios que fue asesor de Trump, Bolton aseguró que el presidente republicano es «incapaz» de dirigir Estados Unidos.

La justicia acusa a Bolton de haber «abusado de su cargo de asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos» con dos personas de su entorno que carecían de permiso para acceder a este tipo de información.

Medios locales informan de que estas dos personas con las que compartió información serían su esposa y su hija.

Bolton fue la tercera figura política en ser imputada por la justicia desde el regreso, en enero de 2025, de Trump a la Casa Blanca, tras el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

sst/sia/dga/cjc