Boluarte a favor de una nueva retirada parcial de los fondos privados de pensiones en Perú

Lima, 14 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dio este domingo el respaldo del Ejecutivo a la propuesta, promovida por el Congreso, de una nueva retirada parcial de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), contra la reciente opinión de los ministerios de Economía y del Trabajo que advirtieron del riesgo para millones de trabajadores que se quedarían sin una futura pensión de jubilación.

En una ceremonia pública sobre el día de la familia, Boluarte afirmó que «el dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP es el dinero de la familia que trabaja» y dijo que «son ellos quienes deben decidir en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bienestar de sus hogares».

A pesar de que la nota de prensa de la Presidencia mencionó que el anuncio de Boluarte se hizo tras coordinar con el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, el titular de esa cartera había manifestado su oposición a las mociones que circulan en el Congreso para pedir la octava retirada parcial de fondos desde 2020, cuando se aprobó el primero a raíz de las crisis económica por la pandemia.

Esta semana, Pérez Reyes respondió a la prensa que «si las personas retiran sus fondos, las personas no van a tener espacio para una pensión mínima», mientras el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también manifestó su rechazo a las retiradas parciales de las AFP.

El anuncio de Boluarte se produce un día después de una marcha en el centro de Lima contra la nueva ley del sistema previsional, que prohíbe las retiradas parciales de fondos, así como que los afiliados menores de 40 años puedan acceder al 95,5 % de su fondo al momento de su jubilación.

Según cifras del ministerio de Economía, un total de 2,3 millones de afiliados se han quedado sin fondos, tras las consecutivas retiradas parciales aprobadas por el Congreso, y si se aprueba otra más esa cifra se elevará a 8,6 millones de afiliados sin saldo.

Varias organizaciones de afiliados a las AFP, así como sindicatos laborales y estudiantiles se unieron a la protesta del sábado en rechazo a la nueva ley y reglamento del sistema de pensiones que, entre otros puntos, extiende la edad de la jubilación anticipada hasta los 55 años, cinco años más que en la norma anterior, y prohíbe la retirada parcial del fondo acumulado individual.

Con respecto a la pensión mínima, de 600 soles (172 dólares) por 20 años de aportaciones, ésta será completada con los recursos del Estado cuando el pensionista no llegue al fondo mínimo y los trabajadores independientes, que representan más del 70 % de la Población Económicamente Activa en el país, tendrán que hacer una aportación obligatoria del 2 % a partir de 2028. EFE

mmr/psh