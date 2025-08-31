The Swiss voice in the world since 1935

Boluarte anuncia la construcción de penal en isla peruana que fue cárcel de terroristas

Lima, 31 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este domingo la construcción de un penal en la isla El Frontón, ubicada a siete kilómetros de la costa central del país, un lugar que albergó en el pasado a presos por terrorismo y políticos con el fin de resolver el hacinamiento de los penales, tras una inspección en el lugar acompañada por ministros de Estado.

Boluarte supervisó el área que será destinada a la construcción del establecimiento penitenciario El Frontón, que permitirá albergar a 2.000 internos de alta peligrosidad, bajo los regímenes especial y cerrado especial, indicó la Presidencia de la República en su cuenta de la red social X.

En las imágenes compartidas, la mandataria recorre parte de las instalaciones destruidas de la antigua prisión de El Frontón, que fue cerrada en el primer gobierno del expresidente Alan García (1985-1990) después de un motín de presos por terrorismo que fue controlado por las fuerzas armadas y dejó decenas de fallecidos.

Sin embargo, aquel antiguo penal también albergó a presos políticos, como el expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) (1980-1985) y el líder trotskista Hugo Blanco en los años 60-70, después de haber sido una colonia penal desde el siglo XIX.

Durante su visita a la isla, Boluarte dijo a los medios que la acompañaron que su gobierno asume esa decisión «firme y valiente» de la construcción del penal El Frontón «en el más breve tiempo posible».

Añadió que seguramente esta construcción «no va a resolver el total del hacimiento» en las cárceles del país, y por ese motivo también están buscando otros espacios donde técnica y legalmente se puedan levantar otros penales.

«En ese trabajo articulado entre ministerios, lo importante es hacer las cosas, y hacer las cosas bien, pero también en el tiempo que corresponde hacer (…). Se hacen las cosas ahora, porque ahora es cuando se necesita», agregó la gobernante.

«¡Gobierno toma decisiones valientes contra la criminalidad!», resaltó la Presidencia de Perú en el mensaje compartido en sus redes sociales.

Boluarte señaló que el próximo miércoles el Ejecutivo firmará un convenio para que el Ejército se encargue de la limpieza del área en la que se edificará el nuevo establecimiento penitenciario.

La jefa de Estado realizó la visita junto a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez; Defensa, Walter Astudillo; Interior, Carlos Malaver; Educación, Morgan Quero, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury.EFE

