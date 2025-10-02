Boluarte designa nuevo ministro de Justicia de Perú tras dimisión de su polémico antecesor

Lima, 2 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, designó este jueves al abogado Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció dos días antes de que el Congreso vote una moción de censura en su contra y con la intención declarada de postular a las elecciones generales peruanas del próximo año.

En una breve ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima ante el gabinete de ministros en pleno, Boluarte aceptó la renuncia de Santiváñez y luego tomó juramento a Cavero Solano.

El nuevo ministro es un abogado con especialización en derecho público y administrativo, que se desempeñaba como jefe de asesores del ministerio que ahora dirige.

Titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, también tiene estudios de maestría en gestión pública de la Universidad el Pacífico y especializaciones en gestión municipal, gestión empresarial con tecnología de Información, evaluación de programas y derecho administrativo.

Entre otros cargos, ha sido intendente de asesoría legal interna en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), gerente central de asesoría jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el gobierno regional del Callao y especialista legal en la Dirección General de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La renuncia de Santiváñez

Juan José Santiváñez envió este miércoles una carta a Boluarte en la que señaló que dimitía al cargo por «el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026».

El hasta entonces ministro comunicó su decisión antes de que se cumpla el plazo máximo, fijado para el próximo lunes 13, para que autoridades con cargos vigentes, como ministros y alcaldes, renuncien si desean postular en las elecciones para la Presidencia y el Congreso bicameral peruano.

Este mismo miércoles, el Congreso había informado que el próximo viernes iba a debatir y votar una nueva moción de censura presentada en su contra por parlamentarios izquierdistas y ultraconservadores tras la difusión de unos audios que lo vinculan con un presunto caso de tráfico de influencias.

Santiváñez había asumido el Ministerio de Justicia hace menos de dos meses, en medio de una gran polémica y críticas de la oposición política, ya que hasta marzo pasado ocupó la cartera del Interior, pero el Congreso lo censuró por una supuesta «incapacidad» para enfrentar el incremento de la criminalidad en el país.

Considerado el ministro más influyente dentro del Gobierno de Boluarte, el ahora exfuncionario es conocido por haber sido abogado de policías procesados por violaciones a los derechos humanos, así como del agente Miguel Marcelo Salirrosas, que fue condenado en 2020 a 27 años de cárcel por integrar una banda criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en la ciudad norteña de Trujillo. EFE

