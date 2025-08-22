Boluarte dice que fallo que ordena suspender sus investigaciones es legado para democracia

Lima, 22 ago (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que implica una protección para la mandataria ante las investigaciones abiertas en su contra por el Ministerio Público, es «un legado para la democracia» de Perú.

Boluarte se refirió de esta manera por primera vez a la polémica sentencia publicada el pasado martes por el TC y que ha generado reacciones a favor y en contra en el país andino.

«Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias», dijo Boluarte en un acto oficial junto al Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El pasado martes, el Tribunal Constitucional ordenó suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.

El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir elecciones.

Del mismo modo que Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó el pasado miércoles que este fallo protege la Presidencia y muestra que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, había excedido sus funciones.

Por el contrario, varios partidos políticos, mayormente de izquierda, se mostraron contrarios a esta decisión del TC pues aseguran que protege a la mandataria de las numerosas investigaciones que enfrenta.

Actualmente Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos de 49 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, después de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.

La mandataria, que se encuentra en su último año de mandato como la gobernante más impopular de Latinoamérica con apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, es también investigada por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo como relojes de alta gama.

Asimismo, Boluarte está siendo investigada por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas y supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.

De acuerdo a esta sentencia del Tribunal Constitucional, todos estos expedientes fiscales y otros más deben quedar congelados hasta que Boluarte termine su mandato el próximo 28 de julio de 2026 y ceda el sillón presidencial al ganador o ganador de las elecciones que se celebrarán en la primera mitad del próximo año. EFE

