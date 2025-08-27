Boluarte rechaza investigación contra su hermano y afirma que no tiene miedo a la Fiscalía

Lima, 27 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este miércoles la nueva investigación fiscal abierta contra su hermano Nicanor Boluarte al asegurar que esta no es contra él sino contra ella, y afirmó que no le tiene miedo al Ministerio Público, al que acusó de estar copando el poder en la sombra.

En la madrugada de este miércoles, un equipo especial de la Fiscalía de Perú registró junto a la Policía el domicilio de Nicanor Boluarte, en un operativo que contó con otros registros en el marco de una nueva investigación fiscal vinculada a un presunto favorecimiento ilícito de una minera.

«Esta mañana me enteré que por segunda vez allanaron el domicilio del doctor Nicanor Boluarte, mi hermano, por un hecho de una organización criminal cuyos integrantes investigados no se conocen los unos y los otros», dijo Boluarte en una intervención pública en el patio del Palacio de Gobierno de Lima.

«Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal», añadió.

Boluarte afirmó que no puede quedarse callada porque, mas allá de ser presidenta, es hermana, y añadió que ya quisiera que los fiscales y jueces que solicitan y ordenan los allanamientos «tengan una pizca de la calidad humana y decencia que tiene Nicanor Boluarte».

«Yo sé que no es contra él el tema, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza ni al chantaje ni a la venganza ni al rencor. Sé que quieren desestabilizar al Gobierno, pero desde acá, desde la casa de todos los peruanos, les digo a esos fiscales y jueces que esta presidenta es más valiente de lo que ustedes imaginan y no les tengo miedo», señaló.

La mandataria agregó que ella y su familia permanecerán fuertes, firmes y dignos y «sin miedo a absolutamente a nadie» y refirió que hay funcionarios de la Fiscalía que tienen edificios y casas de lujo que no pueden comprobar con sus ingresos y que deberían ser investigados y «autoallanarse».

La jefa de Estado finalizó su discurso al referirse a las próximas elecciones, en las que la población no debe dar «un salto al vacío» y escoger a candidatos que, a su criterio, van a querer capturar instituciones al igual que, según ella, tienen ahora parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, «que desde ahí en las sombras quieren seguir llevando las riendas del país».

Nueva investigación

El registro de este miércoles ocurrió en la vivienda de Nicanor Boluarte, quien desde 2024 también enfrenta otra investigación por presunta pertenencia a la red criminal denominada ‘Los waikis (amigos) en la sombra’, supuestamente dedicada al tráfico de influencias para nombramiento de cargos públicos.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, afirmó a los medios en la puerta del domicilio del hermano de la presidenta que esta medida «es un abuso» por parte de la Fiscalía.

El letrado agregó que su patrocinado no tiene nada que ver con ninguna minera y no conoce al flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Juan José Santiváñez, quien según medios locales también está incluido en la nueva investigación fiscal en su anterior rol como titular del Interior, del que fue censurado por el Congreso.

Además, medios locales informaron de que un equipo fiscal y policial también registró la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, departamento ubicado en el sur del país y donde se ubican las operaciones de la minera El Dorado.

Los registros se realizaron después de que el domingo el programa televisivo Panorama revelase un presunto conflicto de intereses de Santiváñez en su etapa como ministro del Interior, al aparentemente haberse realizado una serie de operativos policiales en la minera El Dorado que beneficiaron a uno de los clientes del estudio jurídico del ahora ministro de Justicia.EFE

