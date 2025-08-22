Boluarte recibe cartas credenciales de embajadores de Guatemala, Bélgica, Kuwait y otros

Lima, 21 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, recibió este jueves las cartas credenciales de los embajadores residentes y concurrentes de Guatemala, Bélgica, Kuwait, República Eslovaca, Suecia y Nepal en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno.

La Presidencia de la República resaltó que, con esta ceremonia protocolar, Boluarte reafirma el compromiso de Perú con el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas y la cooperación internacional.

De esta forma, la jefa de Estado recibió las cartas credenciales de Yannick Minsier, embajador del Reino de Bélgica, país con el que la nación sudamericana mantiene relaciones desde 1850, basadas en «la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible», según destacó el Ejecutivo.

Igualmente, entregó sus cartas credenciales el embajador de Guatemala, Herbert Estuardo Meneses Coronado, nación centroamericana con la que se han fortalecido los encuentros bilaterales y el diálogo político, destacando las recientes reuniones en Tegucigalpa y Lima en abril pasado.

Asimismo, Boluarte recibió a Milan Zachar, embajador de la República Eslovaca, país con el que Perú busca ampliar la cooperación en áreas como el comercio, el turismo, la educación y la investigación científica.

En la ceremonia participó también el embajador del Estado de Kuwait, Talal Rashed Almansour, primer país del Golfo con el que Perú estableció relaciones diplomáticas en 1975, caracterizadas por una histórica amistad y colaboración constante.

A su vez, el embajador de Suecia, Peter Svensson Kemeny, presentó sus cartas credenciales a Boluarte, y la nación andina mantiene la expectativa de desarrollar una agenda común en materia ambiental, educativa, de seguridad y defensa, así como oportunidades para mayores intercambios comerciales.

En el acto participó además el embajador de Nepal, Nirmal Raj Kafle, país con el que Perú comparte coincidencias históricas y culturales, así como el compromiso de contribuir a la paz y la seguridad global, subrayó la Presidencia.EFE

